Марина Александрова отказалась от работы из-за беременности

Марина Александрова счастливая актриса и мать. От режиссера Андрея Болтенко она воспитывает сына Андрея и дочь Екатерину.

Причем актриса не скрывает, что несмотря на огромную любовь к профессии, ради семьи готова пожертвовать работой. Так, Марина Александрова рассказала в своем официальном телеграм-канале, как отказалась от съемок, потому что узнала о беременности.

В то время актриса пробовалась в новый сериал "Мосгаз". Причем изначально Александрова должна была играть балерину. Но в ходе проб ее попросили подыграть Кириллу Плетневу, потому что партнерша его опаздывала. "Я взяла сцену и увидела совсем другой текст и героиню, это была 18-летняя Соня, работающая в отделе майора Черкасова. Я почитала и подыграла Кириллу, спиной к камере", - рассказала Александрова.

Спустя месяц актриса узнала о беременности и приняла решение отказаться от работы. Она понимала, что в то время просто не сможет играть балерину. Марина связалась с режиссером, объяснила ему ситуацию, однако тот заявил, что утвердил ее на роль не балерины, а юной Сони. В результате Александрова воплотила на экране совсем другой образ, не тот, который планировался изначально.

"Андрей Игоревич Малюков уже снимает фильмы в других вселенных, его не стало в 2021году, а я так и продолжаю быть уже майором Соней Тимофеевой, расследую новое дело и неся тот свет в глазах, который увидел во мне мой первый режиссер!" - заключила актриса.

