Путин инициировал процедуру формирования Общественной палаты

Президент России инициировал процедуру формирования нового состава Общественной палаты. Владимир Путин определил кандидатуры 40 российских граждан, имеющих особые заслуги перед государством и обществом, и направил им предложение войти в состав ОП, сообщила пресс-служба Кремля.

Днем инициирования процедуры формирования нового состава палаты, в соответствии с законом об ОП, считается размещение информации на официальном сайте президента России. Общественные палаты субъектов федерации должны представить по одному кандидату из своего состава не позднее 30 дней с момента публикации указа.

В сообщении поясняется, что не менее половины кандидатур в состав ОП представляют профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей и их ассоциации, профессиональные объединения. Общественная палата обеспечивает учет потребностей и интересов, защиту прав и свобод граждан России.