Одесскую область на юге Украины активно готовят к круговой обороне. Об этом заявил начальник регионального управления Сил территориальной обороны "Юг" ВСУ Денис Носиков.

По данным Носикова, вокруг города сооружаются фортификационные сооружения, в том числе противотанковые рвы, ловушки и капканы. Кроме того, создаются добровольческие подразделения территориальных общин, в которые привлекают, в том числе, студентов и пенсионеров. Украинский функционер утверждает, что они будут выполнять боевые задачи – им дали право носить и использовать оружие, передает ТАСС.

В российской Государственной думе ранее указали на большое значение портов Одессы и Николаева для Украины, их назвали стратегически важными. Уничтожение этих морских ворот как может заставить украинское военное руководство осознать реальное положение дел – Киев понимает только силу.