Собянин открыл обновленный лечебно-диагностический корпус ГКБ №1 имени Пирогова

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин открыл обновлённый лечебно-диагностический корпус Первой градской больницы. Здание связно тёплым переходом с Флагманским центром экстренной помощи. Оттуда после операции будут переводить пациентов для восстановления. Первых примут уже в марте.

Комплексная реконструкция завершена. Она длилась год с небольшим. И теперь здесь - эргономичное современное пространство. В нём и понятная навигация, и удобные зоны ожидания. У каждого этажа - своё назначение. Первый - зона амбулаторного приема, плановой госпитализации. Второй - диагностический. Там кабинеты УЗИ, процедурные.

"Третий, четвёртый, пятый этаж - это коечные хирургические отделения, где осуществляется полный цикл стационарного лечения, предоперационная подготовка, послеоперационное наблюдение, восстановление, наличие стационара кратковременного пребывания - так называемого СКП", - пояснил Евгений Ан, заместитель главного врача Первой градской больницы им. Пирогова по хирургической помощи.

В таком стационаре пациенты - зачастую после высокотехнологичных лапароскопических операций - проводят совсем немного времени.

"Если мы говорим о плановой хирургической помощи - это пребывание в стационаре до 24 часов, если говорим об экстренном формате медицинской помощи - до тридцати шести", - отметил Леонид Магнитский, заведующий стационаром кратковременного пребывания.

Для оснащения корпуса использовали новейшую технику и мебель. Палаты - комфортные, рассчитаны на четырех человек. Кровати оснащены электрическими пультами.

Этот лечебно-диагностический корпус номер восемь будет работать в связке с Флагманским центром экстренной помощи. После диагностики и проведенных там операций пациентов переведут сюда. Для дальнейшей реабилитации и восстановления. Причем, больше не придется ходить по улице.

"Эти корпуса седьмой и восьмой объединены отдельным переходом. Где после операции пациенты могут перемещаться в данный корпус. А также здесь для пациентов выполнены все условия по программе "доступная среда", люди с ограниченными возможностями здесь также спокойно могут проходить лечение", - сообщил Михаил Школа, заместитель генерального директора по строительству компании подрядчика.

Первых пациентов обновлённый корпус примет в марте этого года. А сегодня реконструкцию оценил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Знаменитая Первая Градская постепенно получает свое второе рождение. Был построен флагманский корпус. В прошлом году отреставрировали, реконструировали ревматологический корпус. Сегодня запускаем госпитальный корпус. И впереди реконструкция еще трех корпусов, и самое главное – строительство нового главного корпуса в Первой Градской, после чего это будет новая, заново построенная, реконструированная клиника. Она и сегодня одна из лучших. Надеюсь, это будет выход на следующий этап современного развития", – сказал Собянин (цитата по АГН "Москва").

Первая Градская - одна из самых известных и старейших больниц Москвы. Из двадцати четырех зданий - шестнадцать - памятники истории и архитектуры. И обновление этой клиники в целом - крупнейший проект по модернизации столичного здравоохранения.

В ближайшие три года в планах - провести реконструкцию еще трех её корпусов. А, кроме того, построить и один новый.