Более 50 тысяч москвичей открыли свой бизнес с помощью центра "Моя работа"

Керамические мастерские, ателье и многое другое. Вот уже пять лет центр "Моя работа" помогает москвичам запускать бизнес на любой вкус. За это время организация способствовала открытию 50 тысяч предприятий, о чем сегодня сообщила заммэра Анастасия Ракова. Какие сферы в предпринимательстве сейчас особенно актуальны? И кто чаще пользуется услугами центра?

От идеи до первой прибыли. Те, кто уже состоялся и те, кто только мечтают открыть собственное дело. За пять лет существования центр "Моя работа" доказал - предпринимателем может стать каждый, главное вовремя получить поддержку.

"Помогаем найти инструменты, как продвигать свой продукт, как продвигать себя, как развить свой бренд. Так чтобы люди стали узнавать и обращаться за услугами. С помощью нашего центра открыли собственное дело уже более 50 тысяч москвичей, и мы не стоим на месте, мы продолжаем развиваться", - рассказала Юлия Гордеева, руководитель отдела содействия организации собственного дела центра "Моя работа".

Возраст, пол, образование - не важно. Главное, считают специалисты центра, это желание и смелость. Оксана Овчинникова — сейчас основательница собственного бренда одежды. А раньше работала в сфере финансов. Говорит, в какой-то момент устала от рутины и цифр. Хотелось творчества.

"Мода меня преследовала всегда. Я 17-18 лет в модельном бизнесе, то есть она всегда идёт со мной параллельно. Я очень довольна что всё поменяла. Сейчас у нас такие проекты, чуть-чуть забегу вперёд. У нас телевизионные, международные проекты и театр, и кино. Это очень интересно", - рассказала Оксана.

В жизни Елизаветы Графовой керамика была всегда. Работала на крупных производствах плитки, сотрудничала с зарубежными компаниями, а вот когда они ушли, попала под сокращение. Решила, что этот момент - самое время, чтобы начать собственное дело. Теперь ее керамика, покрытая кристаллической глазурью, настоящий арт-объект, выставляется в том числе и в Третьяковской галерее.

"Можно сказать, что я выращиваю кристаллы на фарфоре. Я делаю специальный состав, наношу его на предмет, который предварительно создан так же мной. И потом в печи во время обжига при температуре больше тысячи градусов начинается вот этот естественный процесс кристаллизации. Каждое изделие уникально и существует в единственном экземпляре", - пояснила Елизавета.

На площадке постоянно проходят индивидуальные и юридические консультации. Совместно центром "Моя работа" более 100 компаний-партнёров помогают московским предпринимателям выходить на рынок быстрее и увереннее. Такое взаимодействие выгодно обеим сторонам.