Активисты вызволили 15 собак у "черных заводчиков" в Подмосковье

Измотанный вид и испуганный взгляд – еще недавно этих хвостатых использовала для разведения предприимчивая семья, которую волновала лишь прибыль. Животных держали в тесной квартире без выгула. Вскоре о ситуации узнали активисты, которые решили выкупить питомцев.

"Мы предложили, что мы можем выкупить животных. Естественно, их это заинтересовало, потому что я сказала – 14 собак. Но отказались отдавать их, если мы сразу все деньги не отдадим. Вот мы отдали все деньги и нам сказали – завтра, послезавтра остальных собак отдадим. Мы поехали на встречу. 90% я была уверена, что нас обманут, как и получилось. Мы отдали 150 тысяч, но нам не привезли собак всех", - рассказала Ирина Фаустова, директор приюта "Маленький друг".

"Черные заводчики" брали собак в "добрые руки", затем разводили их и продавали. За это время животных накопилось настолько много, что для них пришлось выделить отдельную квартиру в доме под снос, расселённом еще месяц назад. Такие условия сильно сказались на их здоровье.

"Половину мы сразу отвезли на груминг, потому что там колтуны пришлось побрить, естественно, потому что не расчесать. И они не социальные, они забитые, ничего не знают, боятся", - говорит Ирина Фаустова.

Условия содержания были ужасными – грязные клетки и комнаты. Уже этим заводчики нарушили закон, не считая того, что находится в таком доме, тем более разводить в нём животных - запрещено.

"Если он подлежит под снос, значит объект признан уже непригодным для жизни и его как-то эксплуатировать это уже незаконно. Заводчику может грозить уголовная ответственность, административные штрафы за нарушение санитарных норм и правил содержания животных, а также ответственность за самовольное использование объекта, который не предназначен для проживания", - сообщил Владимир Картман, юрист.

Всего активисты вызволили 15 собак, некоторых уже забрали на передержку, но большинство живёт в приюте. Сейчас здоровью собак ничего не угрожает. В приюте за ними тщательно следят и ухаживают. Здесь они пробудут до тех пор, пока им не найдут любящую семью.

Например, как псу с похожей судьбой по кличке Бакс. До того, как попасть в приют, он также содержался взаперти. Уже здесь его заметила неравнодушная девушка, которая забрала питомца домой.

Зоозащитники уже написали заявление в полицию. Они опасаются, что в непригодной для жизни квартире до сих пор могут оставаться около 30 собак.