ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме в Краснодарском крае

Попытку теракта на военном аэродроме в Краснодарском крае предотвратили сотрудники ФСБ. Преступление готовил гражданин России, действовавший по указаниям украинских спецслужб.

Злоумышленник сам вышел на связь с противником. По указанию куратора, он собирал и передавал информацию о функционировании военных объектов на территории Кубани.

А затем в рамках очередного задания изготовил зажигательную смесь для поджога одного из самолётов, но был задержан силовиками. Подозреваемого заключили под стражу, возбуждены уголовные дела.