Из простой семьи, помогает сдавать анализы: вот что известно о тайной жене Егора Бероева

В Сети распространилась информация, что после развода с актрисой Ксенией Алферовой актер Егор Бероев тайно женился. Якобы его избранницей стала 21-летняя балерина Анна Панкратова.

Журналисты выяснили, кто такая новая супруга 48-летнего Егора Бероева. Говорят, Анна из простой семьи, выросла в Подмосковье и действительно занималась балетом.

Сообщается, что с Егором Бероевым Анна Панкратова познакомилась на кастинге в его фильм "Кукла" пару-тройку лет назад. Примечательно, что она получила главную роль, хотя не имела ни образования, ни опыта съемок. С тех пор Анна снялась еще и в сериале, тоже у Бероева.

В кулуарах твердят, что Бероев показал молодой балерине мир и дал путевку в жизнь. В соцсетях Панкратовой теперь иллюстрации красивой жизни: фото путешествий, курортов и даже полеты на вертолете и поездки на кабриолете.

Кроме того, "Светский хроник" утверждает, что новоиспеченная теща на пять лет моложе Бероева, а с молодой супругой он вместе ходит в клинику сдавать анализы.

