ВС России взяли под контроль населенный пункт Графское в Харьковской области. Это стало возможным благодаря активным и решительным действиям подразделений группировки войск "Север", сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, потери Вооруженных сил Украины за минувшие сутки в зоне СВО составили 1 345 военнослужащих. Средствами противовоздушной обороны сбиты 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам топливно-энергетического комплекса Украины. Также поражены места хранения беспилотников, склады боеприпасов и пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников.