Рассекречено имя сына Кирилла Туриченко: красивое и необычное

Солист группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко 9 февраля впервые стал отцом. У 43-летнего артиста родился сын. Радостной новостью певец поделился в соцсетях. Кирилл присутствовал на родах, которые прошли в Москве в частном роддоме. Малыш появился на свет здоровым и крепким.

Лишь сейчас стало известно, как назвали ребенка. Супруга Туриченко Дарья рассказала, что имя пришло им в голову во время путешествия, однако они его отмели, потому что думали, что у них родится девочка. К этой мысли склонялись и родственники. Поэтому все выбирали именно женское имя.

Тем удивительнее паре и остальным было узнать, что родится мальчик. По словам Дарьи, рассматривалось множество мужских имен, к тому же оно должно было хорошо сочетаться с отчеством. В итоге, все решилось, когда мальчик появился на свет.

"Наша первая встреча расставила все по местам. Мы поняли, что он не Марк, не Мирон, не Марсель, а именно Леон!" - объявила супруга Кирилла Туриченко.

Она отметила, что это имя хорошо сочетается с именем ее старшего сына Платона, которого она родила в предыдущих отношениях. Парню, кстати, уже 14 лет. "Леон и Платон — два красивых греческих имени! И с каждым днем мы все больше и больше видим, насколько имя подходит малышу", - заключила Дарья в беседе с Starhit.

