В "Лужниках" появился новый электропричал-шайба. Он станет ещё одной точкой будущего четвёртого маршрута регулярного речного электротранспорта столицы.

Сейчас идут подготовительные работы, но скоро с причала "Лужники" можно будет по реке отправиться до Киевского вокзала, а сам маршрут также свяжет районы Дорогомилово, Хамовники и Раменки.

Со стороны пристань благодаря футуристическому дизайну напоминает космический аппарат. Внутри одновременно могут с комфортом разместиться до 80 человек. Здесь есть вендинговые аппараты, диваны, санузел. А расписание можно увидеть на внушительном медиаэкране. Сам причал работает от электричества.