Мощный пожар вспыхнул на газовом объекте под Черниговом после удара "Гераней"

ВС России атаковали в ночь на 24 февраля объект газовой инфраструктуры в районе села Плоское Черниговской области. Как сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, наблюдатели насчитали не менее 10 беспилотников "Герань-2".

Целью удара стала газораспределительная станция, расположенная вблизи населенного пункта. В результате вспыхнул масштабный пожар, что указывает на попадание по технологическому оборудованию либо резервуарам.

Лебедев считает, что удар по газораспределительному узлу в Черниговской области носит инфраструктурный характер. Его цель - дестабилизация регионального энергоснабжения. Применение не менее 10 ударных дронов говорит о целенаправленной задаче добиться фактического повреждения, а не демонстрационного пролета.