Мишустин рассказал о запуске системы ежегодной семейной выплаты

Сегодня в Госдуме - ежегодный отчёт правительства. Об итогах работы докладывает Михаил Мишустин. Так, в приоритете - развитие ключевых отраслей экономики и социальной сферы, реализация нацпроектов.
Несмотря на сложную международную ситуацию и санкции, созданы возможности для повышения конкурентоспособности страны. Отмечается рост промышленного производства.
Говоря о спецоперации, премьер-министр отметил, что увеличились поставки ряда востребованных образцов вооружения и техники. А поддержку бойцов и их семей назвал важнейшей задачей государства. Также глава кабмина подчеркнул, что в России постоянно совершенствуется система социальной защиты.
"С текущего года для работающих родителей с двумя малышами и более, чей доход, соответственно, ниже, чем полтора региональных прожиточных минимума, станет действовать так называемая система ежегодной семейной выплаты", - сказал Мишустин.
Михаил Мишустин заявил об увеличении бюджетных мест по самым востребованным специальностям, которые необходимы в первую очередь для достижения технологического и промышленного суверенитета страны. А также отметил, что по итогам минувшего года Россия вошла в группу лидеров по цифровизации государственных структур. Внедрение современных решений отразилось и на сроках отчёта правительства.
"Надо подчеркнуть, сегодняшний отчёт правительства проходит в феврале. Не в апреле, не в мае, не в июне. Это уже говорит о многом. Правительство отнеслось к своим обязанностям более ответственно, используя вместе с Госдумой в том числе и современные технологии", - сказал Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы.