Четыре человека погибли в результате удара ВСУ по заводу под Смоленском

Целью ночного налета украинских беспилотников на Смоленскую область стало химическое предприятие "Дорогобуж" в городе Дорогобуже. Как сообщил губернатор региона Василий Анохин, в результате удара на заводе возник пожар.

По данным главы региона, погибли четыре человека, еще десять пострадали. Все пострадавшие – сотрудники химзавода, их доставили в медучреждение. О состоянии раненых не сообщается.

Предприятие ПАО "Дорогобуж" занимается производством азотных удобрений, прилеты пришлись на цеха аммиака и селитры. На месте происшествия работают спасатели, очаги возгорания к этому моменту локализованы. Анохин отметил, что рассматривается вопрос об эвакуации жителей близлежащего населенного пункта.