Попавшая в беду певица Жасмин не выдержала: "Самое худшее, что я не могу взять внука на руки"

Певица Жасмин (настоящее имя Сара Манахимова) травмировала руку. Это случилось на горнолыжном курорте. Артистка рассказала, что несколько раз падала, и в последний раз это получилось крайне неудачно.

Популярная исполнительница сообщила в новом интервью, что у нее не перелом, а разрыв связок. В настоящее время она проходит реабилитацию. "Очень надеюсь, что за четыре недели врачи меня восстановят, чтобы я уже могла поднимать что-то тяжелое", - отметила Жасмин.

Она рассказала, что носит лангетку, без нее рука немного болит. В общем травма не доставляет артистке больших неприятностей, но все же есть большой минус - певица не может взять на руки своего любимого внука Бориса.

"Во вторник мой день. И ко мне приходит мой внук Борис Михайлович – Боречка. И самое худшее, что я не могу взять внука на руки. Мамочки, женщины, вы же меня понимаете. И, в общем, последний раз я уже не выдержала и говорю: "Дайте сюда, у меня правая рука сильная". И я его взяла под мышку, держала в лангетке и так ходила по дому", - рассказала артистка.

Однако дома Жасмин не сидит. Она выходит в свет, посещает различные мероприятия, а также готовится к сольному концерту, который запланирован на конец мая, передает Teleprogramma.org.