Разведчик НАТО несколько часов летает над Черным морем

Натовский самолет-разведчик в течение нескольких часов летает над нейтральными водами Черного моря. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских кругах, Bombardier Challenger 650 выполняет прежде всего радиоэлектронные разведывательные операции.

Самолет совершил уже несколько кругов над черноморской акваторией на высоте около 10 км. При этом он не заходит в воздушное пространство какой-либо страны, кроме пункта вылета на территории Румынии.

Источник отметил, что этот борт не первый раз замечен над акваторией Черного моря. Траектория полета самолета-разведчика не затрагивает стандартные коридоры, по которым следуют над морем гражданские самолеты.