Семь человек погибли при атаке ВСУ на предприятие под Смоленском

Террористический удар по территории Смоленской области нанесли киевские националисты. В результате массированной атаки беспилотников погибли семь мирных жителей. Ещё десять ранены, их доставили в больницу.

Повреждено гражданское предприятие, на месте ЧП работают спасатели. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Как отмечает РИА Новости, после атаки ВСУ пострадала инфраструктура химзавода ПАО "Дорогобуж".