Семь человек погибли при атаке ВСУ на предприятие под Смоленском

Террористический удар по территории Смоленской области нанесли киевские националисты. В результате массированной атаки беспилотников погибли семь мирных жителей. Ещё десять ранены, их доставили в больницу.
Повреждено гражданское предприятие, на месте ЧП работают спасатели. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Как отмечает РИА Новости, после атаки ВСУ пострадала инфраструктура химзавода ПАО "Дорогобуж".
"Повреждены элементы инфраструктуры завода, здание пожарной части, специальный автомобиль для тушения пожаров, чем собственникам причинен значительный имущественный ущерб", - говорится в сообщении ведомства.