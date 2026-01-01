Собянин рассказал о планах развития московского метро на 2026 год

Сергей Собянин рассказал в своем канале, как уже развивается и будет развиваться в 2026 году московское метро.

Будет запущен первый участок Рублево-Архангельской линии от "Делового центра" до "Бульвара Генерала Карбышева".

Уже работает электродепо "Южное", многое сделано и для комфорта пассажиров: с 2010 года средний возраст вагонов снизился почти в два раза.

В январе стартовало официальное тестирование первого в России беспилотного поезда, в 2027-м планируются первые поездки с пассажирами.

Подробности - в посте мэра.