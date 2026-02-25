Дочь сообщила, когда и где похоронят актрису Ирину Шевчук

Прощание с известной актрисой Ириной Шевчук состоится в субботу, 28 февраля, в ЦКБ №1. Похороны звезды фильма "А зори здесь тихие..." пройдут на Троекуровском кладбище. Об этом сообщила единственная дочь Ирины Шевчук, актриса Александра Афанасьева-Шевчук, передает РИА Новости.

Напомним, 24 февраля стало известно о смерти известной актрисы Ирины Шевчук. Печальную новость объявила ее дочь, актриса Александра Афанасьева-Шевчук. Она сообщила, что артистка несколько лет боролась с тяжелой болезнью.

Причиной смерти Ирины Шевчук стала лимфома головного мозга. Около трех лет актриса пыталась победить онкологию, однако сегодня утром она умерла у себя дома. Ей было 74 года.

Таким образом Александра Афанасьева-Шевчук осталась сиротой. Дело в том, что ее отец, композитор Александр Афанасьев, скончался в 2020 году. Причиной смерти, к слову, тоже стало онкологическое заболевание.

Ирина Шевчук прославилась благодаря фильму "А зори здесь тихие...", в котором сыграла роль Риты Осяниной. Кроме того, актриса сыграла в таких лентах как "Белый Бим Черное ухо", "Абитуриентка", "Приключения желтого чемоданчика", "Сонька — Золотая Ручка", "Медный ангел", "Загон" и других.

