Орбан решил разместить войска возле энергообъектов для защиты от Украины

Украина пытается подорвать энергобезопасность Венгрии. В связи с этим Будапешт усилит защиту своих критически важных энергетических объектов, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Орбан подчеркнул, что Венгрия не поддастся украинскому шантажу. По словам премьера, украинское правительство оказывает давление на правительства Венгрии и Словакии путем нефтяной блокады. Политик уверен: украинцы готовят дальнейшие действия, чтобы сорвать работу венгерской энергетической системы.

Орбан ранее заявлял, что считает блокировку Украиной поставок в Венгрию российской нефти по трубопроводу "Дружба" попыткой политического шантажа. Венгерский премьер считает, что это направлено на подрыв энергетической безопасности страны в преддверии парламентских выборов, назначенных на 12 апреля, передает ТАСС.