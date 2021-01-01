Гарри и Меган решили воспользоваться позором принцесс Беатрис и Евгении, чтобы отомстить королевской семье: вот что они задумали

Принц Гарри и Меган Маркл поддерживают принцесс Беатрису и Евгению в трудный период после публичного позора их родителей. Сассекские предложили помощь кузинам, но если Евгения и Беатрис согласятся ее принять, это может расколоть королевскую семью.

По данным источников, герцог и герцогиня Сассекские готовы "поспособствовать" сестрам, чтобы те смогли рассказать свою версию событий уничтожения репутации Эндрю Маунтбеттен-Виндзора и Сары Фергюсон.

Бывшие герцог и герцогиня Йоркские оказались в центре скандала после публикации файлов Джеффри Эпштейна. Экс-принца Эндрю в день его 66-летия доставили в полицейский участок и продержали там 11 часов. Сына Елизаветы II подозревают в злоупотреблении служебным положением во время его работы торговым представителем Великобритании.

Упоминание в материалах по делу Эпштейна само по себе не означает вины. Эндрю всегда отрицал какие-либо правонарушения, а Ферги публично осуждала Эпштейна.

Но тем не менее скандал больно ударил и по детям пары — Беатрисе и Евгении. Принцессы ведут сдержанный образ жизни, занимаясь собственными проектами и не комментируют ситуацию вокруг родителей. Но, по словам источников журнала Closer, Гарри и Меган, которые сами дали резонансное интервью Опре Уинфри в 2021 году после отказа от королевских обязанностей, считают, что для сестер было бы лучше высказаться.

"Меган и Гарри считают отличной идеей, чтобы Беатриса и Евгения рассказали свою версию событий. По крайней мере, они могли бы прояснить, насколько близки были их родители к Эпштейну", — рассказал близкий к герцогам Сассекским человек.

По словам источника, Гарри и Меган предложили познакомить кузин с издателями и агентами, которые могли бы "помочь им заключить сделку", что позволило бы им "заработать значительные деньги". Однако, принцессы ответили, что такая перспектива выглядит "пугающей" и может привести к тому, что королевская семья окажется расколотой.

"Решение остается только за Беатрисой и Евгенией, и сейчас они стоят на распутье — по крайней мере, когда речь идет о мемуарах. Они хотят провести черту и двигаться дальше, но это довольно пугающе. Слишком долго их определяли через призму родителей. Если они хотят стабилизировать ситуацию ради своих собственных семей, возможно, им придется наконец рассказать свою историю", — подчеркнул инсайдер.

