Россия создает неудержимую гиперзвуковую ракету, которая по боевым характеристикам превзойдет новый ракетный комплекс "Орешник". Об этом пишут британские средства массовой информации, ссылаясь на российских военных экспертов.

По утверждению Daily Star, речь идет об оружии нового поколения, способном нести ядерную боеголовку — еще более мощную, чем у "и так устрашающего" комплекса "Орешник".

Издание ссылается на отставного полковника Виктора Баранца, по утверждению которого, Россия работает над "сыном "Орешника". Его задачей якобы является устрашение и Запада, и киевского режима. Отличительными особенностями предполагаемой новинки источник Daily Star называет качественно иные системы наведения и увеличенную мощность боеголовки.

Официально никаких комментариев от российских властей по этому поводу не поступало.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что новейшие образцы российского вооружения обеспечат стратегический паритет безопасности глобальной позиции нашей страны на десятилетия вперед. Политик напомнил, в числе прочего, про комплексы "Буревестник" и "Посейдон", пообещав, что отечественные специалисты продолжат их улучшать.

Бывший сотрудник американской разведки Скотт Риттер отмечал, что Россия обладает более современным ядерным вооружением и лучшей военной доктриной, нежели Соединенные Штаты. Доминирование Москвы в этой сфере закрепил запуск "Орешника". Как заявил эксперт, американцы признали первенство российской стороны в гонке вооружений XXI века.