Власти Варшавы начали переоборудовать метро в бункер на случай войны

Продовольственные склады с запасами на случай войны создают польские власти в метро Варшавы. О подготовке метрополитена польской столицы рассказал в соцсетях мэр города Рафал Тшасковский.

Мэр Варшавы пояснил, что в метро начали создавать материальные запасы на случай необходимости укрытия в нем большого количества людей. Склады располагают в технологических пустотах. Там хранится необходимое оборудование, термосы, фляги, спальные мешки, носилки и раскладные кровати.

Мэр польской столицы добавил, что власти уже начали закупку электрогенераторов, они необходимы в кризисных ситуациях. По словам Тшасковского, закуплено тысячи штук различного оборудования – и это только начало, передает РИА Новости. Метро будет выполнять роль не только склада, но и место укрытия для варшавян, - заключил мэр Варшавы.