Лондон пообещал обнародовать все документы о похождениях принца Эндрю. Бумаги связаны с назначением Маунтбеттен-Виндзора на пост торгового представителя. Резолюцию парламента с соответствующим требованием поддержал кабмин Великобритании. В правительстве заявили, что публикация документов — меньшее, чем британцы обязаны жертвам ужасающих преступлений Джеффри Эпштейна.

Дебаты в парламенте были инициированы после ареста бывшего принца Эндрю. Его заподозрили в передаче скандальному финансисту Эпштейну секретных отчетов. Эндрю якобы пересылал их финансисту-педофилу во время дипломатической работы. Бывший принц при этом свою вину отрицает, сообщает Euronews.

Связи аристократа с Эпштейном в британском парламенте назвали пятном на репутации страны, которое необходимо смыть "дезинфекцией прозрачности". Часть материалов может быть опубликована с задержкой, чтобы не мешать полицейскому расследованию.