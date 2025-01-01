Американская делегация в ООН попыталась добиться корректировки резолюции 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН относительно ситуации на Украине. Об этом рассказала в среду, 25 февраля, председатель сессии Анналена Бербок.

Как заявила Бербок, пресловутая резолюция "была очень краткой и, по сути, лишь повторила то, что уже было принято одиннадцать раз ранее". По уточнению германского политика, это подразумевает, что "мир может быть справедливым и прочным лишь в том случае, если он основан на принципах Устава ООН и учитывает территориальную целостность и суверенитет Украины".

Делегация, представлявшая интересы Соединенных Штатов, внесла правки именно в эти два пункта, стремясь их исключить. Поскольку добиться этого не удалось, к резолюции в ее итоговой редакции США не присоединились, сообщает РИА Новости.

В ноябре 2025 года источники рассказали, что делегация США в ООН потребовала убрать из проекта резолюции ряд формулировок, которые можно рассматривать как отсылки к "территориальной целостности" или "агрессии". В частности, под этим подразумевается осуждение присоединения Крыма к России, как и других новых российских регионов.

В феврале 2025 года Соединенные Штаты отказались от соавторства антироссийского заявления во Всемирной торговой организации. Резолюцию, характерную для группы антироссийски настроенных стран, готовят некоторые члены ВТО, подтвердил постпред России в этой организации Николай Платонов.