Вакцины от рака включат в ОМС

Российские ученые официально зарегистрировали разработанные ими вакцины против различных видов рака. Об этом рассказал в среду, 25 февраля, премьер-министр Михаил Мишустин.

Как подчеркнул политик во время выступления в Государственной думе, отечественные специалисты добились значительных успехов в медицине — например, создание препарата против болезни Бехтерева является огромным прорывом.

Продолжаются клинические испытания целого ряда не имеющих зарубежных аналогов препаратов и медицинских изделий, который могут быть выпущены в промышленную эксплуатацию уже в 2027 году. Мишустин пояснил, что это, в частности, вакцина от аллергии и важнейший препарат для лечения онкологии — например, от рака мочевого пузыря.

Вакцины от различных форм рака планируется включить в программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи, поэтому "надо планировать средства", цитирует премьер-министра ТАСС.

Ранее ведущий научный сотрудник научного отдела онкоиммунологии, доктор медицинских наук Алексей Новик рассказал, что обычно возникают три главных проблемы при взаимодействии опухоли с иммунной системой: иммунная система не видит опухоль; опухоль как-то отключает иммунную систему; иммунная система находится в хаотичном состоянии. Вакцина против рака, по словам специалиста, "работает на один из этих главных компонентов".

Большой интерес вызывает и российская вакцина от аллергии — многие в сезон распространения пыльцы страдают от неприятной симптоматики. Депутат Государственной думы Ярослав Самылин заявил, что россиян нужно бесплатно вакцинировать от аллергии по полисам ОМС.