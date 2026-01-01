Доля нефтегазовых доходов в бюджете России в 2026 году будет менее 20%

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что доля нефтегазовых доходов в бюджете страны в этом году будет менее 20%, пишет газета "Ведомости".

Правительство рассматривает возможность снижения базовой цены на нефть, добавил глава Минфина. Это необходимо для обеспечения сохранения ФНБ и снижения давления на валютный рынок.

В течение пары недель такие решения будут сформированы, уточнил Силуанов. Показатели бюджета-2026, продолжил он, могут быть "чуть смещены" к плановым значениям.

