Продвигаясь к Запорожью, подразделение разведчиков российской армии вышло на очередной оборонительный рубеж ВСУ. По опорному пункту сначала нанесли удары операторы дронов. Противник - кому удалось выжить - забился под землю. Наши штурмовики приступили к зачистке. На вражеских позициях закрепились и для развития успеха пошли на штурм следующего опорного пункта. Несколько блиндажей взорвали противотанковыми минами. В последнем окопе спряталась группа противника.

Как рассказали пленные, насильно мобилизованных загоняют в окопы фактически под дулами автоматов. Украинские командиры говорят так: или выполнишь поставленную задачу, или мы сами тебя убьем.

В Харьковской области наша армия укрепляет позиции вдоль восточного берега реки Северский Донец. В ходе артподготовки были уничтожены опорные пункты противника вокруг населённого пункта Графское. При помощи операторов воздушной разведки были обнаружены пункты управления вражескими беспилотниками, которые существенно осложняли продвижение наших штурмовых отрядов. Также уничтожены точными попаданиями.

"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных и решительных действий установили контроль над населённым пунктом Графское Харьковской области. Нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Нестерное, Циркуны, Каменная яруга, Ольшаны, Жовтневое, Мартовое и Весёлое Харьковской области. Потери ВСУ составили более 220 военнослужащих

На славянско-краматорском направлении наши силы продвигаются на запад от населенного пункта Никифоровка, тем самым закрепляясь на господствующих высотах на западном берегу канала Северский Донец - Донбасс, что имеет стратегическое значение для дальнейшего наступления.