Венгрия намерена обеспечит защиту своих энергетических объектов от возможных нападений со стороны Украины. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. Это означает, что вблизи важных инфраструктурных объектов будут размещены военные части и средства, необходимые для отражения атак. Соседние с Украиной страны на себе ощущают её агрессивную сущность. А стимулируют Киев западноевропейские политики. Вот и ярый сторонник продолжения конфликта и лучший друг режима Борис Джонсон опять десантировался в украинской столице.

Репортаж Елены Макаровой