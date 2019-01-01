Елена Яковлева впервые раскрыла правду об изуродованном сыне: "Жалко его"

Сын Елены Яковлевой Денис Шальных известен своей яркой внешностью. Тело мужчины покрыто татуировками. Рисунки есть даже на лице наследника актрисы.

Наносить тату Денис начал в подростковом возрасте. Ходили слухи, что он впервые пришел в салон из-за девушки, в которую был влюблен. Но в интервью Надежде Стрелец Яковлева раскрыла правду. Оказывается, Шальных тяжело переживал смерть своей собаки, чтобы справиться с душевной болью он под конец 11-го класса уговорил маму сделать ему тату с любимым хаски.

Позже, когда Денис уже жил один, Елена заметила, что у сына появились новые рисунки на теле. Актриса сказала Шальных, что ей это не нравится, но к тому моменту парень "подсел" на тату. Яковлева считает, что так ее сын справлялся с переживаниями, он не мог никому рассказать о своих чувствах и шел в салон за новым рисунком.

С годами Шальных так увлекся татуировками, что теперь у него нет ни одной части тела без рисунка. К тату в разные годы он добавлял шрамы и пирсинги. Его стали называть фриком и "изуродованным".

"Когда на теле места стало не хватать, пошло на лицо. Мы пробовали удалять с лица, он понял, что это все не так заманчиво, как в юности. Но избавиться от татуировки очень больно, лазером выжигается краска. Месяц лицо опухшее, отекшее, как от ожога. Нет даже возможности умыться. А нужно сделать штук 20 процедур, чтобы все убрать. Два раза мы сделали, третий раз я его уже не буду заставлять, потому что жалко его", — поделилась звезда "Интердевочки".

Сегодня сын Елены Яковлевой все время проводит в качалке. Денис нарастил мышечную массу и стал похож на Халка. Его уже сравнивают с известным фриком, сделавшим себе "руки-базуки", но стоит отметить, что у Шальных все натуральное.

Необычная внешность не влияет на личную жизнь Дениса. Шальных в сентябре прошлого года второй раз женился. Личность избранницы сын Яковлевой держит в секрете.



Напомним, что впервые Шальных вступил в брак еще девять лет назад, женившись на выпускнице Института журналистики Виктории Мельниковой. В 2019 году этот союз распался из-за измены Дениса.

