Тема использования замороженных российских активов для Украины пока снята с повестки. В этом признался в среду, 25 февраля, министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль.

Как сообщает ТАСС, глава германской дипломатии заявил, что "в настоящий момент дискуссия об этом завершена благодаря очень хорошему запасному инструментарию".

Однако Вадефуль не исключил возвращение к обсуждению идеи изъятия активов России, заблокированных в рамках санкций, для спонсирования киевского режима. Это, по словам политика, может случиться в дальнейшем во время дискуссий по компенсации ущерба, причиненного Украине боевыми действиями.

Между тем лишь двумя днями ранее верховный представитель Евросоюза по международным делам и политике безопасности Кая Каллас уверяла, что интеграционное объединение может вновь рассмотреть возможность использования российских активов в интересах Украины.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна рассказал, что Таллин совместно с киевским режимом прорабатывает дальнейшие шаги в отношении российских частных активов, которые были заморожены после начала специальной военной операции. По утверждению дипломата, необходимая правовая база уже создана.