Приемная дочь угрожает Алене Кравец: сольет интимное видео мамы, если не получит 600 миллионов

Алена Кравец три года назад отказалась от дочери, отправив ребенка в детский дом. Оказалось, что девочка была модели не родная.

Пока Даниэла была маленькой, семья жила дружно. Кравец выводила наследницу на подиум, мечтала, как дочка тоже станет моделью. Но в подростковом возрасте отношения резко испортились. Девушка обвиняла приемных родителей в избиениях, они же в ответ уверяли, что Даниэла врет, да еще и ворует.

Дошло до того, что Алена обвинила дочь в планировании убийства. Узнав, что девушка задумала с ними расправиться, родители сначала отправили ее в психиатрическую клинику, а после — обратно в детский дом.

Но на этом модель не остановилась. Теперь Алена хочет лишить Даниэлу всего. Кравец уже отобрала у девушки прописку, а дальше планирует через суд отозвать у Даниэлы фамилию. Во время шоу "Пусть говорят" Алена не сдержалась и ударила Даниеллу. Девушка затаила обиду и теперь мстит ей. Приемная дочь угрожает слить интимное видео Кравец.

"Требую 600 миллионов за все, что она мне сделала. Но, знаете, я добрая душа, и не пошла и не подала заявление после той пощечины. А оно все еще у меня лежит. Думаю, может, извинится?" — заявила Даниелла.

При этом адвокаты девушки считают сумму "заниженной". Даниэла же говорит, что лишнего ей не надо, а 600 миллионов — это треть состояния семьи Кравец, и приемная дочь уверена, что эти деньги всегда принадлежали ей. Даниелла угрожает Алене, мол, если не согласится на условия, то ее ждут серьезные неприятности.

"У меня есть компромитирующие видео на маму. Очень интересные. Откуда? Просто каждый раз, когда у меня появлялся новый телефон, это был старый от Алены. Там было легко найти все, у нее ведь маленький IQ. Просто удаляла фотографии и не знала про резеврную копию, что все можно вернуть. Да я в свои 12 лет умнее, чем она сейчас", — поселилась Даниелла над приемной матерью.

