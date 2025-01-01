Первый вице-премьер Мантуров стал Героем России

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия) Виктор Золотов поздравил первого вице-премьера Дениса Мантурова с прошедшим днем рождения и присвоением высшего звания Героя России. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии в среду, 25 февраля.

Как уточняется на официальном сайте ведомства, Виктор Золотов провел расширенное заседание итоговой коллегии Росгвардии. Участие в мероприятии принимал также Мантуров, помощник президента России Алексей Дюмин, глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев и ряд других политиков.

Главком Росгвардии подчеркнул особую роль кабмина в развитии национальной гвардии. Денис Мантуров в ответ напомнил, что войска Росгвардии стоят на страже правопорядка и общественной безопасности, противодействует терроризму, осуществляют контроль за оборотом оружия и охрану критически важных объектов.

Денис Мантуров курирует в кабмине вопросы развития промышленности. В январе он доложил президенту об итогах развития производства и торговли за 2025 год, отметив, что промышленный рост составил около 3%, а в отдельных отраслях превысил 15%.

Ранее глава государства Владимир Путин отпустил шутку в адрес Мантурова при обсуждении ответственности при закупках оборудования. Первый вице-премьер поинтересовался, идет ли речь об уголовной ответственности. Президент, реагируя на столь суровое предложение, с улыбкой спросил: "Кто в КГБ работал? Я или он?".