Россия приступила к реализации нацпроекта по биоэкономике, объявил Путин

В 2026 году в России приступили к реализации нацпроекта по биоэконмике, заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Форума будущих технологий, пишут "Известия".

Президент поручил кабмину ускорить подготовку стратегии развития биоэкономики до середины XXI века. По словам главы государства, ключевая задача профильного нацпроекта - обеспечить суверенитет России по ряду направлений в этой сфере.

Нужно увеличить долю биоэкономики в ВВП, нарастить финансирование таких проектов, сказал Путин. Он добавил, что компании, которые помогают исследованиям и производству в биоэкономике, должны получить преференции и льготы.

Как указал при этом президент, он уверен, что до появления "живого сердца" еще далеко, но к искусственному созданию отдельных органов человека ученые двигаются.

Кроме того, Путин предложил создать экспериментальные правовые режимы для биоэкономики.