Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник высказался об этимологии фамилий замглавы украинского МИД Марьяны Бецы и постоянного представителя Украины в ООН Андрея Мельника.

Как напомнил Мирошник в Telegram, российский постпред Василий Небензя заявил, что его фамилия и его род ведут свою историю от запорожских казаков, при этом заметил: "Мой отец щирый украинец, да и мать тоже из казаков. Пощирее чем вы, пани Беца, и вы пан Мельник!"

В ответ Беца заявила, что "никогда мы не будем братьями" и "вы не украинец". Российский дипломат, ссылаясь на украинские этимологические источники, раскрыл значение ее фамилии: кличка коровы, кобылы или козы, а в венгерской версии "еще лучше" — неповоротливая баба.

С фамилией Мельник, по словам Мирошника, совсем все просто: мельник — он и есть мельник, это "исконно русская фамилия".

Подытожил свои изыскания представитель МИД России риторическим вопросом о том, как теперь украинским политикам "свою титульность доказывать", если "вскроется, что ведут они свой род не от великих укров".

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сыронизировала над фамилией первого заместителя главы российского Минздрава Владимира Зеленского. Спикер Совфеда отметила, что "первый — это хорошо, но с фамилией не очень вам повезло, честно говоря", а также порекомендовала политику нигде громко не называть свою фамилию.

Тем временем приемный сын главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Иван рассказал, что хотел бы получить российское гражданство. Как отметил пасынок Сырского, у него уже есть паспорта Украины и Австралии, причем "от украинского, к сожалению, невозможно отказаться", так что "это как клеймо".