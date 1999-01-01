В Оренбурге похоронили погибших на тюбинге дочь и сына солистки "Вороваек" Яны Павловой

В семье певицы Яны Павловой 22 февраля случилась трагедия. Ее 22-летняя дочь и 10-летний сын погибли, катаясь с горки на тюбинге.

Беда случилась в селе Подгородняя Покровка. Дочь и сын 43-летней певицы сорвались в овраг и погибли на месте. Их тела местные жители нашли в Красном урочище. Как рассказали очевидцы, несколько часов погибших не могли опознать из-за увечий.



В этом месте опасно кататься из-за крутого рельефа. Однако местные жители часто пренебрегали правилами безопасности и устраивали там тюбинг, выбирая пологую горку. Дети Павловой же решили скатиться с крутой горы, в результате их санки налетели на огромный камень, припорошенный снегом.

25 февраля дочь и сына Яны Павловой проводили в последний путь в Оренбурге. Они упокоились на городском кладбище "Степное".

"Мы с семьей на связи, они пока отказались от поддержки со стороны администрации, говорят, что ничего не нужно. Если потребуется, обратятся", — сообщил исполняющий полномочия главы Подгородне-Покровского сельсовета Максим Кабанов.

По факту гибели детей певицы следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Точные причины смерти брата и сестры будут оглашены после завершения экспертизы.

Напомним, что Яна Павлова пела в группе "Воровайки" с 1999 года. Однако спустя 22 года, в 2021 году, артистка покинула коллектив.