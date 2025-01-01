Президент США Дональд Трамп мог бы закончить украинский конфликт за сутки, выдвинув предводителю киевского режима Владимиру Зеленскому ультиматум. Такое мнение высказал в среду, 25 февраля, лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй.

По словам британского политика, которые приводит ТАСС, Трамп "мог бы закончить войну уже завтра, как обещал", причем для этого было бы достаточно сказать Зеленскому: "В аэропорту стоит самолет, его двигатели уже запущены, грузовой отсек заполнен всеми деньгами, которые ты украл. Ты можешь сесть на этот самолет и отправиться в очень приятную ссылку в Майами. Я даже буду твоим соседом".

За отказ принять ультиматум, по мнению Гэллоуэя, Вашингтон должен пригрозить Зеленскому печальным концом, о котором предупреждал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев: "Вися вниз головой, как Муссолини, на городской площади".

Американский лидер ранее уже не раз пытался ставить дедлайны в урегулировании конфликта на Украине, но эффекта это не возымело. Трамп уверял, что мог бы установить мир за сутки, но сделать это после возвращения в Белый дом ему не удалось. В январе 2025 года он ответ сотню дней на урегулирование. Однако и этот срок прошел без желаемого результата.

Между тем источники утверждают, что Соединенные Штаты хотели бы добиться заключения соглашения по мирному урегулированию конфликта на Украине до 4 июля – в этот день американцы празднуют День независимости. Для американцев это главный национальный праздник, а в 2026 году Соединенные Штаты отметят 250-летие своей независимости.