Невеста-внучка бросила пожилого Лепса ради долларового миллионера: вот что известно о новом женихе Авроры Кибы

Григорий Лепс и Аврора Киба впервые вместе появились на публике в 2024 году. Певец вывел на красную дорожку юную красавицу и заявил, что они готовятся к свадьбе. То, что девушка годится ему во внучки, артиста ничуть не смущало.

Лепс настаивал, что искренне любит Кибу и готов на ней жениться. Однако обещания так ни к чему и не привели. В конце прошлого года у Григория случился срыв, Аврора пыталась привести пожилого жениха в чувства, но не смогла. Тогда на помощь пришла Анна Шаплыкова, бывшая жена исполнителя. За 20 лет брака она научилась справляться с таким состоянием Лепса. Бывшие супруги сблизились, а Киба чувствовала себя преданной.

Григорий, по слухам, особо не пытался помириться с юной невестой. И в итоге пара объявила о расставании. Поговаривают, что теперь исполнитель хита "Лондон" нацелен на воссоединение с Анной. Аврора тоже не осталось одна.

По слухам, новым избранником красавицы-студентки стал племянник президента Азербайджана Ильхама Алиева и успешный бизнесмен — Рустам Гаджиев. Парочку заметили в Рио-де-Жанейро. В Бразилию Аврора и Рустам отправились с друзьями.

Как пишет Telegram-канала SHOT, именно Гаджиев оплатил роскошную вечеринку по случаю 20-летия Авроры. На праздник было потрачено около 30 миллионов рублей. Тогда мама Кибы со сцены высмеяла Лепса, заявив, что он всегда был староват для Авроры.

Известно, что Гаджиеву 36 лет, но после прошлых отношений студентки, кажется, что разница в возрасте в 16 лет не такая уж и большая. Рустам руководит крупным коллекторским агентством. Его отец занимает пост замминистра экологии, а мать заведует кафедрой в Бакинском государственном университете.

