Россия и Украина в ходе боевых действий могли бы договориться об отказе от нанесения ударов по центрам принятия решений. Такое мнение высказали в офисе утратившего легитимность президента Украины Владимира Зеленского.

По словам главы офиса Кирилла Буданова* (включен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов), договоренность о моратории на такие удары была бы особенно важна "сейчас, когда идет непростой процесс мирных переговоров".

При этом "не имеет значения, речь о Киеве или условном Валдае", заявил представитель киевского режима (цитаты по РИА Новости).

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что ВС России в рамках специальной военной операции атакуют на Украине только военные объекты либо объекты двойного назначения. Как отметил дипломат, "мы ни раз предупреждали, что мы аккуратно действуем до тех пор, пока противник соблюдает элементарные правила, связанные с международным гуманитарным правом".

При этом предводитель киевского режима Владимир Зеленский не скрывает агрессивного настроя против Москвы — для одного из западных изданий он позировал на фоне картины, изображающей Кремль в огне. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала это свидетельством неадекватности Зеленского.

* включен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов