Делягин: К юбилею США нужно запускать фейерверк

За день до приезда в Киев Борис Джонсон заявил о том, что украинские войска несут огромные потери, и среди генералов ВСУ растёт желание скорее закончить войну. Как удаётся европейским политикам совмещать в голове здравые мысли и желание по-прежнему накачивать киевский режим оружием? Готовы ли США и далее прилагать миротворческие усилия на украинском направлении? А также - каков риск того, что Вашингтон сам ввяжется в вооружённый конфликт с Ираном?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с депутатом Госдумы Михаилом Делягиным.

"Иран – более уязвимая мишень. Речи нет о том, чтобы его захватить. Речь идет о том, чтобы пострелять по тому, кто не может дать ответ. В принципе, иранцы могут ответить по Израилю, но в прошлый раз ответ был не сокрушающим. Да и многим в Америке не совсем так жалко Израиль, как они говорят. А к 4-вековому юбилею США нужно запускать фейерверк", - отметил он.

