Стало известно о новых подвигах героев СВО

Новые примеры героизма российских военнослужащих в ходе СВО. Сержант Дмитрий Сапрыкин расчистил путь для продвижения штурмовой группы. Несмотря на артобстрелы и удары дронов неприятеля, Дмитрий одним из первых ворвался в опорник ВСУ и уничтожил гранатометный расчет и трех боевиков.

Младший сержант Есбол Баинкенов с сослуживцами, обороняя позиции, попал под атаку вражеских беспилотников. Рискуя собой, он пришел на выручку раненому товарищу и эвакуировал его в безопасное место, чем спас жизнь бойца.