Массированный удар по тыловым районам и позициям ВСУ этой ночью нанесли российские войска. В Запорожье наши "Герани" били по складам противника, там началась детонация содержимого.

Не менее пяти очагов возгорания зафиксированы в Киеве - там по объектам отработали ракеты и беспилотники. В Полтаве сообщается о поражении газовой инфраструктуры. Также взрывы гремели в Винницкой, Черкасской и Харьковской областях. В Одесской целью был логистический узел ВСУ. Как подчёркивают в нашем военном ведомстве, это ответ на вражеские террористические атаки по гражданской инфраструктуре в российских регионах.

На Запорожском участке спецоперации наши войска взламывают оборону противника в районе Приморского и Магдалиновки. И развивают наступление южнее Зализничного. Атакующие штурмовые отряды поддерживает артиллерия, уничтожая укрепления и опорные пункты ВСУ.

Охоту за подразделениями радикалов ведут операторы беспилотников. Под прикрытием темноты они выслеживают транспорт противника и срывают любые попытки националистов провести ротацию. Или доставить боеприпасы своим подразделениям.

А экипажи вертолётов Ка-52 действуют в зоне ответственности "Центральной" группировки. В ходе боевого вылета "Аллигаторы" уничтожили живую силу и технику боевиков.