Российские власти надеются на то, что своевременное опубликование разведданных о намерении Великобритании и Франции предоставить Украине ядерное оружие помешает воплощению этих планов. Об этом рассказал в среду, 25 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, сведения российских спецслужб о пресловутом замысле британцев и французов — это "не голословные данные", поэтому "можно с большой долей уверенности предположить, что это именно так, именно такая угроза имела место".

В интервью журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь президента выразил надежду на то, что заявление Службы внешней разведки России об угрозе появления у киевского режима ядерной бомбы "все-таки станет препятствием на пути реализации вот этих вот сумасшедших, совершенно безумных планов". Видео комментария Дмитрия Пескова опубликовано в Telegram-канале Зарубина.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предупреждал, что задуманная Западом незаконная авантюра чревата эскалацией конфликта и создаст прямую угрозу народам самих Великобритании и Франции. Дипломат выразил надежду на то, что в этих странах "достаточно здравомыслящих и рассудительных людей, которые смогут удержать своих лидеров от таких неадекватных шагов".

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко поинтересовался, какие средства доставки могут быть использованы для ядерного удара по цели на территории России. Передача в руки режима Зеленского подобного рода ядерных боевых зарядов и средств их доставки – это, по словам эксперта, casus belli.