ПВО сбила 17 дронов ВСУ над российскими регионами в ночь на 26 февраля

Силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима устроить теракт на российской территории. В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили: в период с 23.00 мск 25 февраля до 7.00 мск 26 февраля над территорией Брянской области сбито семь украинских беспилотников. Четыре дрона ВСУ ликвидировано над Тульской областью, два – над Калужской областью. По одному украинскому беспилотнику сбито над Белгородской и Воронежской областями и над акваторией Черного и Азовского морей.

Воздушная атака ВСУ началась еще минувшим вечером. В Минобороны сообщалось о перехвате 60 беспилотников неприятеля в период с 20.00 до 23.00 мск. Большая часть дронов ВСУ – 27 – было сбито над территорией Республики Крым.