Россиян огорчили неутешительным прогнозом погоды на март

Март в России — это четвертый месяц метеозимы. Об этом напомнил в среду, 25 февраля, метеоролог Евгений Тишковец.

Как сообщил эксперт в своем Telegram-канале, оттепель, словно предчувствуя скорую смену календарных сезонов, наступит в заключительный день зимы — в субботу, 28 февраля. Прогнозируемая оттепель усилится в первые дни весны, однако не стоит возлагать на это чрезмерных надежд, отметил Тишковец. Он напомнил, что по климату март относится, скорее, к зиме, чем к весне.

При этом главный специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила RT, что в первых числах марта температура воздуха в дневные часы будет несколько выше климатической нормы. Однако метеорологическая весна, когда среднесуточная температура воздуха будет устойчиво положительной, может наступить только во второй половине марта.

Ранее Татьяна Позднякова отмечала, что март сулит положительную температурную аномалию — "есть надежда" на то, что тепло придет в столичный регион на неделю раньше положенного срока.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина пообещала, что в столице март начнется уверенным потеплением: воздух прогреется до плюс четырех градусов. Повезет, если циклон пойдет с запада на восток — тогда подобная погода сохранится надолго.