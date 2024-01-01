Путин ознакомился с передовыми разработками российских ученых в сфере биоиндустрии

Биотехнологии будущего активно применяются в медицине и фармацевтике. Вот, к примеру, винт Герберта. Запатентованный новый сплав металла из магния и цинка. Используется при переломах и деформациях, помогает костям скрепляться. Раньше подобные винты медики ставили на время и потом доставали. Отличительная особенность этого: он прекрасно усваивается в организме и полностью исчезает через 12 месяцев.

Задача максимум для разработчиков - сделать так, чтобы технология была внедрена в ОМС. Медицина в принципе представлена на форуме довольно широко. Есть уникальные лекарственные препараты и единственная в мире растительная платформа для создания противовирусных вакцин. Готов препарат от аллергии на пыльцу. И совсем скоро он появится на рынке.

"Мы в конце 2024 года говорили про вакцину - уникальная генноинженерная вакцина против пыльцы березы и перекрестной аллергии, против косточкосодеращих аллергенов. Косточкосодержащих фруктов. Вакцина полностью лишена аллергенности, она безопасна и очень хорошо переносится за счёт того, что очень четко определяются клеточные изотопы", - рассказала Вероника Скворцова, руководитель Федерального медико-биологического агентства.

Результат клинических испытаний высокий. 25% привитых не испытывали никаких симптомов аллергии, у остальных интенсивность была снижена в 6 раз. Ни одного тяжелого случая зарегистрировано не было.

И это не все достижения российской науки. Президенту показали отечественный биоаналог какао-масла.

В числе самых ярких проектов - и биоэкоавтономные станции. В сочетании с ядерным реактором малой мощности они смогут использоваться для освоения труднодоступных территорий.

О шагах государства в развитии столь значимой для страны сферы в рамках пленарной дискуссии рассказывает президент. Он подчеркивает: равный доступ к новым технологиям - непреложное условие развития человеческой цивилизации. Многое из того, что еще пару лет считалось фантастикой, сейчас - почти обыденность.

"Используя законы, мудрость природы, раскрывая ее огромный созидательный потенциал, ученые, производственники создают решения для жизни, здоровья, для активного долголетия. Это и полезные продукты питания, витамины, добавки, вакцины. Это лекарственные препараты и даже ткани, сосуды. Отдельные органы человека. До создания, так скажем, живого сердца еще не добрались, но вот к этому двигаются", - сказал Владимир Путин.

Кабинету министров президент поручил разработать методы защиты национального рынка биотехнологий. Совместные научные и образовательные проекты в этой сфере Россия готова развивать совместно с другими странами - например, на основе площадок БРИКС. Владимир Путин поручил обновить программы профобразования и расширить практическое обучение студентов в сфере биотеха.

При вузах должны быть созданы инженерные школы. Бюджетных же мест по данному направлению должно быть больше.

После пленарного заседания - традиционная встреча с учёными. Президент уверен: говорить о науке важно и необходимо.

"Когда я говорю об этом, все время вспоминаю нашего ученого, великого популяризатора науки еще в советское, российское время - Даниила Александровича Гранина, писателя, который на последней встрече со мной, потом довольно быстро он ушел из жизни, он обратил внимание именно на эту составляющую и говорит: "Знаете, что? Вы должны чаще говорить о науке". Я говорю: "У нас вроде и так здесь все в порядке: есть такая программа и такая". Он говорит: "Программа – это все правильно и важно, но и вы, и ваши коллеги, средства массовой информации чаще должны говорить о роли науки, о роли ученых, о их подвижничестве, о их достижениях и важности того, что они делают. Надоело уже смотреть по телевидению, кто украл, у кого украл, как украл, сколько украл. Просто достали!". Поэтому я часто обращаю внимание и правительства, и администрации, и представителей средств массовой информации на то, насколько важно заниматься сферой информационной поддержки тех, кто посвящает свою жизнь научным исследованиям", - указал глава государства.

Следующий форум будущих технологий президент предложил посвятить созданию и внедрению в нашу жизнь цифровых платформ. В этой сфере Россия уже успешно создаёт проекты мирового уровня, а значит, готова делиться своим опытом и компетенциями в интересах всего человечества.