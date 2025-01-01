Россия продолжает развиваться: главное из отчета Михаила Мишустина в Госдуме

За год в Государственной думе прошло девять правительственных часов, но в день отчета кабинета министров в нижней палате парламента на Охотном ряду - фактически заседание правительства. Здесь присутствуют все министры. И они сегодня готовы к самым острым и, порой, неожиданным вопросам.

Для Михаила Мишустина это выступление в нижней палате парламента стало уже седьмым по счету. Россия продолжает развиваться, несмотря на все попытки извне этому помешать, констатировал премьер-министр. Нарастающее санкционное давление, тарифные войны и другие вызовы вопреки ожиданиям Запада делают нашу страну сильнее. Правительство оценивает риски и принимает нужные решения в тесном контакте с парламентом.

"Мы сконцентрировали ресурсы на приоритетах, которые определил президент. Обеспечили быстрый стран национальным проектам, значительную долю в которых заняли те, что ориентированы на технологическое лидерство. В результате, несмотря на сложнейшую ситуацию, положительная динамика в экономике сохранилась. Российский ВВП в прошлом году увеличился на 1 процент, а за три года его рост превысил 10 процентов, соответствует и превышает общемировой уровень", - сообщил Мишустин.

Рост промышленного производства в 2025 году составил 1,3 процента. При этом в обрабатывающей промышленности он почти в три раза выше. Несырьевой экспорт увеличился почти на 10 процентов, а это без малого 13 триллионов рублей - как бы ни пытались задушить нашу торговлю недружественные страны.

"Правительство следует поставленной цели укрепления экономического суверенитета нашей страны, повышения качества жизни наших граждан. И сразу хочу сказать, что наша фракция одобрит отчет правительства за прошлый год", - сказал Сергей Миронов, руководитель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме.

В центре внимания правительства - традиционно поддержка семьи.

"Адресно помогаем семьям с низкими доходами. Им предоставляется единое пособие. Вдвое увеличены стандартны вычеты при рождении второго и последующего детей. Регулярно индексируем материнский капитал. И, соответственно, социальные пособия. С текущего года для работающих родителей с двумя малышами и более, чей доход ниже, чем полтора региональных прожиточных минимума, станет действовать так называемая система ежегодной семейной выплаты", - рассказал премьер.

В минувшем году введено 108 миллионов квадратных метров жилья. В том числе из аварийного фонда в новые квартиры переехали почти 94 тысячи семей. Построены или капитально отремонтированы 3 тысячи поликлиник и больниц. Закуплены более 40 тысяч единиц новейшего оборудования. Это, в частности, повышает доступность медицинских услуг и реабилитации для участников СВО. Также правительство прилагает максимальные усилий, и это особо отметили депутаты, для обеспечения спецоперации всем необходимым.

"Сегодняшний отчет происходит в условиях войны, которую мы уже ведем четыре года, когда НАТО с англосаксами объявили нам такую войну на уничтожение русского мира, которой в нашей истории не было. Это накладывает особый отпечаток на нашу согласованную совместную борьбу. Поэтому благодарю всех, кто принимал решения о поддержке наших солдат и офицеров нашей доблестной армии", - сказал Геннадий Зюганов, руководитель фракции КПРФ в Госдуме.

Каждая фракция получила возможность задать Михаилу Мишустину по три вопроса. И одним из самых острых был о росте тарифов ЖКХ в ряде регионов. На это обращают внимание правительства председатель Госдумы и лидеры фракций.

"Одно из требований людей - усиление контроля со стороны государства во всех сферах, а особенно в сфере ЖКХ. Действительно, недобросовестные капремонты, недобросовестные управляющие компании, устаревшая, а кое-где уже изношенная в регионах на 100 процентов магистральная сеть. Надо действительно форсированно возвращать ЖКХ под контроль государства", - отметил Леонид Слуцкий, руководитель фракции ЛДПР в Госдуме.

Эту проблему правительство в контакте с Госдумой намерено решить в самые короткие сроки. В частности, Федаральная антимонопольная служба получит дополнительные пономочия. И если региональные регуляторы не будут действовать, ФАС после двух предупреждений примет меры, а руководители ругиональных органов, как выразился премьер, будут дисквалифицированы. Кстати, представители регионов также приняли участие в сегодняшнем заседании Госдумы. По видеосвязи.

"Если говорить о прошедшем годе и предыдущих годах - правительство работает эффективно. Экономическая модель, созданная нашим президентом, показывает свои результаты. А тот, кто желал нашей стране скорой гибели и краха экономики, сами получили по заслугам. Им бумерангом все это вернулось. Поэтому наша с вами задача - работать на конечный результат. Тот диалог, который выстроен сегодня с правительством, показывает, что это возможно", - указал Вячеслав Володин, председатель Госдумы.

Отчет и последующее обсуждение продолжались почти четыре часа. Всего депутаты получили от избирателей более 12 тысяч вопросов премьеру. Все они будут обобщены и переданы в правительство.

"Отчет правительства - это, конечно, не только рассказ о том, чего удалось добиться. Это, в первую очередь, анализ ситуации во всех сферах социально-экономического развития страны. Определение приоритетов как на ближайшее будущее, так и на перспективу. Что необходимо сделать, что необходимо донастроить в нашей работе, чтобы эффективно решать задачи, стоящие перед страной, реализуя цели, поставленные президентом", - подчеркнул Андрей Макаров, председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам, фракция "Единая Россия".

Михаил Мишустин рассказал о планах на текущий год, которые уже реализуются. Среди приоритетов - повышение благополучия семей, выход на темпы роста экономики не ниже мировых, изменение структуры внешней торговли, где должна преобладать высокотехнологичная продукция, создание конкурентной деловой среды и постоянное технологическое обновление. Именно от этого, подчеркнул премьер, главным образом зависит улучшение качества жизни людей и мощь государства в целом.