Кремль обозначил цель трехсторонней встречи Путина, Зеленского и Трампа

Дмитрий Песков заявил информационной службе "Вести", что президентам России, США и Украины имеет смысл лично встречаться в трехстороннем формате только для финализации договоренностей.

"Что касается перспектив организации встречи президента России и Владимира Зеленского, пока давайте ограничимся тем, что вспомним его заявление за последнюю неделю, с чем Украина никогда не согласится, на что она не пойдет, что она намерена делать дальше и так далее", - добавил пресс-секретарь президента России (цитата по РБК).

Ранее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что в ближайшие недели ожидаются позитивные новости на тему украинского урегулирования. Он не исключил, что в марте пройдут новые переговоры по Украине и они могут привести к переломному моменту, а именно – встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Последние на сегодняшний день трехсторонние переговоры с участием делегаций из Москвы, Киева и Вашингтона состоялись в Женеве 17–18 февраля. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал их "тяжелыми, но деловыми".