Руководители киевского режима прилагают все усилия не для поисков вариантов мирного урегулирования, а для поисков вариантов раскассирования европейских денег. Об этом заявил в среду, 25 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как рассказал официальный представитель Кремля в интервью, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина, нынешним украинским властям "надо не мытьем, так катанием получить вот эти сотни миллиардов евро" — исключительно над этим они "действительно работают серьезно".

При этом в переговорном процессе по поиску путей урегулирования конфликта на Украине остаются разногласия, подтвердил Песков. Он уточнил, что "вопрос территорий — он самый сложный".

Ранее Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия сохраняет открытость для достижения целей политико-дипломатическими средствами, но в любом случае интересы нашей страны будут обеспечены. Представитель Кремля напомнил, что с самого начала российской стороной были предприняты усилия для того, чтобы завершить конфликт на Украине мирным путем, но вмешались европейцы.

Служба внешней разведки России предупредила, что Великобритания и Франция сознают, что развитие ситуации на Украине не оставляет шансов на достижение цели по нанесению стратегического поражения России. Поскольку французов и британцев такой исход не устраивает, они готовятся вооружить Киев ядерной бомбой.