21-летняя жена-балерина Егора Бероева вычеркнула из своей жизни старых друзей

Егор Бероев и Ксения Алферова расстались после 20 лет совместной жизни. О разводе в начале февраля сообщила актриса, признавшись, что последние несколько лет были для нее тяжелыми, но отныне ее можно считать свободной женщиной.

Оказывается, пока бывшие супруги скрывали развод от публики, Егор успел вновь жениться. Избранницей 48-летнего артиста стала 21-летняя балерина Анна Панкратова. Свадьба состоялась пару недель назад. Знакомые пары уверяют, что Бероев очарован талантом и красотой молодой жены.

Журналисты портала Woman.ru связались со старыми приятелями Анны, чтобы узнать подробности романа, но выяснилось, что девушка оборвала все связи. Бывшие однокурсники отмечают, что как только карьера Панкратовой пошла в гору, она минимизировала контакты. В списке друзей в соцсетях Анны людей немного, и даже те, кто остался, ничего не знают о ее нынешней жизни и о свадьбе.

"Я не в курсе что происходит у Анны, не общаемся практически с выпуска из колледжа", — ответила на вопрос о ней одна из знакомых.

Другая подруга также отметила, что с балериной больше не поддерживает контакт. Девушка вспомнила, как Бероев приезжал к ним в училище.

"Егор Вадимович приезжал к нам в училище, это была большая встреча, там было много людей. И Аня тоже была, но ничего примечательно в тот конкретный момент я не видела, касательно их", — рассказала еще одна приятельница Панкратовой.

Отметим, что новая жена на 27 лет моложе актера. Стройная блондинка выглядит совсем юной. Анна — выпускница хореографического колледжа Геннадия Ледяха. С Бероевым она впервые встретилась в стенах учебного заведения. Егор искал исполнительницу главной роли в фильме "Кукла" и нашел Панкратову. Говорят, что девушка с первого взгляда покорила артиста.

